Под Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дня

Под Черниговом из-за агитационной палатки партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" произошла стрельба прямо на улице.

Инцидент случился в центре Бобровицы 14 октября. Об этом передали в пресс-службе МВД Украины.

Правоохранители не уточнили название партии, однако на опубликованных с места событий фото видна на палатке символика ОПЗЖ.

Как рассказали в полиции, мужчина 1981 года рождения попросил женщину в палатке убрать ее с улицы, и назвал данную партию пророссийской. Тогда агитаторша позвала руководителя партийной ячейки (1975 года рождения). Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Житель Бобровицы повредил агитпалатку, а представитель партии ОПЗЖ выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера.

В итоге мужчина получил ранение в плечо.

Сообщается, что оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Следователи открыли в отношении стрелка уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК. Санкции предполагают штраф, общественные или исправительные работы.

На противника ОПЗЖ, который испортил палатку, также был составлен админпротокол - за "хулиганку". Согласно статье 173 КУоАП мелкое хулиганство карается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка, или административным арестом.

Детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Как пишут в местном паблике, палатку ОПЗЖ разгромили участники боевых действий на Донбассе.

В Бобровице член ОПЗЖ устроил стрельбу и ранил мужчину, который требовал убрать агитационную палатку (фото: mvs.gov.ua)

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