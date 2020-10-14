Під Черніговом керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дня

Під Черніговом через агітаційний намет партії "Опозиційна платформа - за життя" сталася стрілянина прямо на вулиці.

Інцидент стався в центрі Бобровиці 14 жовтня. Про це передали в прес-службі МВС України.

Правоохоронці не уточнили назву партії, однак на опублікованих з місця подій фото видно на наметі символіку ОПЗЖ.

Як розповіли в поліції, чоловік 1981 року народження попросив жінку в наметі прибрати її з вулиці, і назвав дану партію проросійською. Тоді агітаторка покликала керівника партійного осередку (1975 року народження). Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку.

Житель Бобровиці пошкодив агітнамет, а представник партії ОПЗЖ вистрілив в опонента з револьвера під патрон Флобера.

У результаті чоловік отримав поранення в плече.

Повідомляється, що обидва учасники конфлікту написали заяви в поліцію.

Слідчі відкрили щодо стрілка кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК. Санкції передбачають штраф, громадські або виправні роботи.

На противника ОПЗЖ, який зіпсував намет, також був складений адмінпротокол - за "хуліганку". Згідно зі статтею 173 КУпАП дрібне хуліганство карається штрафами, громадськими або виправними роботами з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративним арештом.

Деталі та обставини інциденту з'ясовуються.

Як пишуть у місцевому пабліку, намет ОПЗЖ розгромили учасники бойових дій на Донбасі.

У Бобровиці член ОПЗЖ влаштував стрілянину і поранив чоловіка, який вимагав прибрати агітаційний намет (фото: mvs.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Вінницею побилися кандидати в депутати, і конфлікт політиків закінчилося розбитою головою і стріляниною.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом чоловік голови комісії вкрав і з'їв заяву кандидата на вибори.