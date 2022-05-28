Под Черниговом отца новорожденной переодевали в "бабу Шуру", чтобы не расстреляли рашисты

Под Черниговом в селе Шестовица, которое было захвачено российскими оккупантами, укрывалась семья из шести человек - супруги и их четверо детей - готоврясь к рождению пятого ребеночка. Роды приходилось принимать самостоятельно в условиях "конспирации", а продолжались они 13 часов.

Сейчас врачи в роддоме Чернигова, куда отец новорожденной Мирославы мастер спорта по кикбоксингу и рукопашному бою, детский тренер 29-летний Садай Алиев ездил забрать документы на ребенка, узнав историю семь - кланяются.

"Теперь у нас пятеро детей. Четверо старших - дети жены от предыдущих спутников, но я всех люблю как родных. Старшая Валя, ей 22 года, - учится в Харьковском национальном университете им. Сковорода на учителя начальных классов. Уже замужем. Насте 21, по образованию экономист, сейчас еще учится на программиста. Сейчас она находится в Бельгии. Коле - 10. Он учится в музыкальной школе, играет на пианино. Андрею 5 лет. И Мирославе 2 месяца (родилась 17 марта, - Ред.)", - рассказывает мужчина.

Полномасштабное нападение РФ 24 февраля застало семью в дороге в аэропорт. Все приехали в Шестовицу, и в доме стало восемь человек. Захватчики зашли в село в первые дни вторжения.

Жена - 38-летняя фельдшер Анна - в день встречи с рашистами чуть не погибла. Когда в дом зашли оккупанты, она животом зацепила стакан на тумбочке, он упал и разбился, а солдаты испугались, упали и начали стрелять. В беременную пули не попали лишь чудом.

"Когда пришли в себя, хотели зайти в дом, но она собой преградила вход. Сказала, что в доме только дети и она. Спросили: "А муж где?" "В Англии клубнику собирает". Бывший ее муж действительно на заработках за рубежом", - рассказывает Алиев.

Семье помогали соседи. Крымская татарка Айша, которая в 2014- переехала с оккупированного РФ полуострова в Шестовицу и тут обжилась, приносила им молоко, яйца, готовила татарские лепешки.

Супруги готовились к домашним родам (в поселке врача не было - поэтому местные, если что, сами обращались к Анне) и смотрели документальные фильмы, как их принимать, распределили между собой роли, кто что должен делать. Выезжать было крайне опасно - за два дня до родов оккупанты расстреляли 3 автомобиля с людьми, которые пытались покинуть Шестовицу.

Схватки начались во время обстрелов. На помощь семье пришла сестра Аниной кумы односельчанка Елена Рубан, которая работает в Чернигове в роддоме.

Жена Садая очень долго не могла никак разродиться, и им казалось, что без кесарева сечения не обойтись. И вот через 13 часов ребеночек появился на свет.

"Все то, что насмотрелись по интернету, как принимать ребенка на родильном кресле, не пригодилось. Жена рожала, как когда-то наши прабабушки напропалую. Оперлась руками о кухонный диван. Зять Виталий посвящал фонарикам, потому что светло было, я направлял плод вниз. Елена ловила младенца позади Ани", - говорит Алиев.

Вес новорожденной был целых 4 кг, а рост - 51 см.

После рождения Мирославы надо было обогревать дом, в котором не было печи внутри.

"Придумали нагреть во дворе на костре камни и заносить его в дом. А кто же будет носить: Аня слабая, дети малые, Валя беременна уже несколько месяцев, ей нельзя тяжелого поднимать. Сват и зять коренастые, но на улицу показываться нельзя. А у меня рост 1 метр 65 сантиметров. Решили делать из меня бабушку Шуру. Надели в женское, голову запнули, у меня же борода, ее закутали... Так я выходил во двор и носил камни. Жена и дети ко мне обращались "баба Шура", от россиян я отворачивался", - вспоминает Садай.

Так и удавалось скрываться от рашистов до тех пор, пока захватчики не отступили, и поселок был освобожден ВСУ.

"Все сложилось как сложилось. Перед этим Аня говорила: мне твое геройство не нужно - надо, чтобы отец был рядом с детьми, нашей опорой. Я не мог ее подвести и подвергать семью опасности", - отмечает Алиев.

Садай Алиев с женой Анной и новорожденной дочкой Мирославой (фото: gorod.cn.ua)