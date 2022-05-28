ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Черніговом батька новонародженої переодягали в "бабу Шуру", щоб не розстріляли рашисти

Новость на русском →
Шестовиця, Субота 28 травня 2022 20:17
Під Черніговом батька новонародженої переодягали в "бабу Шуру", щоб не розстріляли рашисти Колаж РБК-Україна: спортсмен Садай Алієв під час окупації Шестовиці допомагав дружині народжувати
Автор: Володимир Костирін

Під Черніговом у селі Шестовиця, яке було захоплене російськими окупантами, ховалася сім'я з шести людей - подружжя та їх четверо дітей - готуючись до народження п'ятої дитинки. Пологи доводилося приймати самостійно в умовах "конспірації", а тривали вони 13 годин.

Про це пише газета "Вісник Ч".

Зараз лікарі в пологовому будинку Чернігова, куди батько новонародженої Мирослави майстер спорту з кікбоксингу та рукопашного бою, дитячий тренер 29-річний Садай Алієв їздив забрати документи на дитину, дізнавшись історію сім - кланяються.

"Тепер у нас п'ятеро дітей. Четверо старших - діти дружини від попередніх стосунків, та я всіх люблю як рідних. Найстарша Валя, їй 22 роки, - навчається у Харківському національному університеті ім. Сковороди на вчителя початкових класів. Вже заміжня. Насті 21, за освітою економіст, нині ще вчиться на програміста. Зараз вона у Бельгії. Колі - 10. Він навчається у музичній школі, грає на піаніно. Андрію 5 років. І Мирославі 2 місяці (народилася 17 березня, - Ред.)", - розповідає чоловік.

Повномасштабний напад РФ 24 лютого застав сім'ю в дорозі в аеропорт. Всі приїхали в Шестовицю, і в будинку стало вісім людей. Загарбники зайшли в село в перші дні вторгнення.

Дружина - 38-річна фельдшерка Анна - в день зустрічі з рашистами мало не загинула. Коли в будинок зайшли окупанти, вона животом зачепила склянку на тумбочці, та впала і розбилася, а солдати злякалися, впали і почали стріляти. У вагітну кулі не поцілили лише дивом.

"Коли прийшли до тями, хотіли зайти в будинок, але вона собою перегородила вхід. Сказала, що в хаті тільки діти і вона. Запитали: "А чоловік де?" "В Англії полуницю збирає". Колишній її чоловік дійсно на заробітках за кордоном", - розповідає Алієв.

Родині допомагали сусіди. Кримська татарка Айша, яка в 2014-переїхала з окупованого РФ півострова в Шестовицю і тут обжилася, приносила їм молоко, яйця, готувала татарські коржі.

Подружжя готувалося до домашніх пологів (в селищі лікаря не було - тому місцеві, якщо що, самі зверталися до Анни) і дивилися документальні фільми, як їх приймати, розподілили між собою ролі, хто що має робити. Виїжджати було вкрай небезпечно - за два дні до пологів окупанти розстріляли 3 автомобілі з людьми, які намагалися покинути Шестовицю.

Перейми почалися під час обстрілів. На допомогу родині прийшла сестра куми Анни односелиця Олена Рубан, яка працює в Чернігові в пологовому будинку.

Дружина Садая дуже довго не могла ніяк розродитися, і їм здавалося, що без кесаревого розтину не обійтися. І ось через 13 годин дитинка з'явилася на світ.

"Все те, що надивились в інтернеті, як приймати дитину на родильному кріслі, не пригодилося. Дружина народжувала, як колись наші прабабусі - навприсядки. Обперлася руками об кухонний диван. Зять Віталій присвічував ліхтариком, бо світла но було, я направляв плід вниз. Олена ловила немовля позаду Ані", - каже Алієв.

Вага новонародженої був цілих 4 кг, а зріст - 51 см.

Після народження Мирослави треба було обігрівати будинок, в якому не було печі всередині.

"Придумали нагрівати у дворі на вогнищі каміння і заносити його в дім. А хто ж носитиме: Аня слаба, діти - малі, Валя вагітна вже кілька місяців, їй не можна важкого підіймати. Сват і зять кремезні, але надвір показуватися не можна. А у мене зріст 1 метр 65 сантиметрів. Вирішили робити з мене бабу Шуру. Вдягли в жіноче, голову запнули, у мене ж борода, її закутали... Так я виходив на двір і носив каміння. Дружина і діти до мене звертались "баба Шура", від росіян я відвертався", - згадує Садай.

Так і вдавалося ховатися від рашистів доти, доки загарбники не відступили, і селище було звільнено ЗСУ.

"Все склалося як склалося. Перед цим Аня говорила: мені твоє геройство не потрібно - треба, щоб батько був поруч з дітьми, нашою опорою. Я не міг її підвести й наражати сім'ю на небезпеку", - зазначає Алієв.

Під Черніговом батька новонародженої переодягали в &quot;бабу Шуру&quot;, щоб не розстріляли рашисти

Садай Алієв з дружиною Ганною і новонародженою донькою Мирославою (фото: gorod.cn.ua)

Раніше ми писали про моторошну історію мешканки Запорізької області та її втечу від окупантів на 9 місяці вагітності.

Нагадаємо також, перед цим 21-річна Анна з Бучі розповіла про пологи на підлозі квартири під ворожими обстрілами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Черниговская область
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність