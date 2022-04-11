Под Черниговом оккупанты устраивали "сафари" на людей и животных

Животных с фермы просто расстреливали

На ферме лежат вздутые туши коров с пулевыми ранениями в голову – по всей территории. Григорий Ткаченко насчитал 110 убитых туш – взрослые коровы и телята. Оккупанты застрелили даже тельную корову, которая начала телиться.

"А сколько они еще поели, они делали сафари. Коровки и телята ходили по территории фермы, и они из автоматов расстреливали, делали шашлыки в церкви", - рассказал местный фермер.

Среди ракет и мертвых туш бродит чудом уцелевший скот. Как им удалось избежать гибели и не стать обедом – неизвестно. С начала вторжения российской армии и до оккупации Лукашевки – с этой фермы в Чернигов возили молоко для детей бесплатно, просто раздавали.

Когда военные РФ зашли в Лукашевку, первым делом начали искать фермера. Знали, что он помогал украинским военным. Но Григорий Ткаченко вместе с семьей успел выехать из села буквально в последний момент перед оккупацией. Его успели предупредить бойцы.

"Убегайте… И после этого прервалась связь", - рассказал Ткаченко.

Лукашевка находится совсем рядом с Черниговом. Треть домов (около полусотни) – просто сравняли с землей. Сельскохозяйственная техника уничтожена и разграблена.

На зерносушильном комплексе, который осенью только запустили, на высоте 20 метров – висел флаг Украины. Это самая высокая точка в Лукашевке. Сине-желтый флаг так мозолил глаза оккупантам, что они бесконечно стреляли по нему из танка.

Сейчас известно о 12 погибших

В селе население – менее 300 человек. 12 гражданских – убиты россиянами. Тела находили даже в храме, именно в нем оккупанты устроили штаб.

Ирина Терехова с семьей до сих пор живет в подвале. Это единственное, что у нее осталось после прихода армии России. От дома, хлева и трех машин, на которых убегали от оккупантов знакомые из Чернигова – остались только обгоревшие воспоминания.

Село почти три недели было в оккупации и в укрытии у Тереховой пряталась почти вся улица. 33 человека на 10 квадратных метрах.

В Лукашевке дислоцировалось около 50 российских солдат. В соседней Ивановке – почти в два раз больше. Именно из этих сел российские военные отстреливали гражданских, которые пытались убежать от оккупации и машины с журналистами и волонтерами, которые пытались попасть в заблокированный Чернигов.

"Люди бежали, когда началось сражение, на легковых машинах, на Слободу, попали в ловушку, они просто расстреляли этих людей. Здесь у них был хаб – откуда они расстреливали Чернигов и Куликовку, много населенных пунктов. Здесь были ракетные Гиацинты или Пионир", - рассказал фермер Вадим Пионевский.

У него в селе было до войны около 400 голов свиней. Когда оккупанты зашли в село – как раз кормил свое поголовье.

"Они простреливали помещение, я сидел на чердаке, они меня не нашли. Не понял, что это зачистка, а затем они колонной начали идти и заселяться по всем помещениям и хозяйственному двору", - добавил фермер.

Неделю он прятался от них по полям. А оккупанты в это время его свиньями кормили свою армию. Поголовье просто расстреливали, с туш срезали шкуру, вырезали лучшие куски мяса, а остальное шло в мусорку.

Оккупанты устроили охоту на людей

Развлекались военные РФ не только охотой на скот. Также они охотились и на людей. Жителей Лукашевки регулярно выводили на расстрелы. А потом пускали пули над головами людей. Не все селяне, которые пережили эти расстрелы, готовы об этом рассказывать.

"Поставили на колени внука Аришки и давай стрелять выше головы… Начали дети плакать, он всех отпускал, а на меня: "Ты все же со мной идешь". Я говорю, что мне 70 лет, что ты от меня хочешь? А он как стоял, так и дал прикладом в живот: "Теперь, су*а, пойдешь со мной на минное поле", - рассказала местный житель.

Работа над разминированием всех этих территорий еще идет. По мере продвижения спасатели находят выброшенные тела российских солдат и замученных ними местных жителей.