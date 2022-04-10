"На моих глазах погибла дочь": история жительницы Чернигова, родных которой убили оккупанты

Виктория Коваленко и ее муж Петр на 9 день войны попытались вывезти из-под обстрелов двух детей – 12-летнюю Веронику и годовалую Варвару. Виктория потеряла сразу двоих близких людей – старшую дочь и мужа.

Трагедия произошла на 9 день войны. Семья на собственном автомобиле выехала за пределы города и добралась до поселка Ягодное. Там на дороге они вынуждены были остановиться – путь им преградила куча камней. Петр вышел из машины, чтобы убрать преграду и буквально за несколько минут автомобиль обстреляли.

"Был взрыв или какие-то выстрелы. Меня оглушило. Разлетелось заднее стекло. Муж крикнул: Выходи из машины!" – рассказывает Виктория.

Осколок порезал ей голову, и она начала истекать кровью. 12-летняя Вероника увидела раненую мать и начала кричать, у нее дрожали руки, и девочка вышла из автомобиля. Виктория пошла за ней.

"Потом увидела, как она упала. Когда подошла ближе, у нее уже не было головы", - вспоминает этот ужас Виктория.

В автомобиль попал российский снаряд и вспыхнул пожар. Виктория держала на руках младшую дочь, пыталась успокоиться и найти безопасное место. Петра она не видела и по его молчанию поняла – он тоже погиб.

12-летняя Вероника (фото из семейного архива)

Сутки Виктория с годовалой дочкой пыталась выжить – они прятались в припаркованном автомобиле, но потом снова началась стрельба. Тогда женщина вместе с ребенком убежала в маленькое здание поблизости.

А на следующий день ее нашли оккупанты и отвезли ее в село Ягодное, которое уже было оккупировано.

Там 24 дня местные жители прожили в подвале местной школы, без медикаментов и помощи. Света не было – пользовались свечами. Им катастрофически не хватало воздуха, в комнате было около 40 человек.

Виктория с мужем Петром (фото из семейного архива)

От недостатка движения у людей кровоточили вены, им делали повязки из подручных средств. В туалет людей тоже не выпускали, приходилось использовать ведро.

Петр и 12-летняя Вероника похоронены в лесу. Сейчас Виктория с маленькой Варварой во Львове.

На память о старшей дочери Виктория носит брелок, который она ей подарила – коровку с сердечком на груди. К нему прикреплена маленькое колечко.

"Это и церкви, она купила его для меня. Это амулет, я чувствую, что он спас меня. Он был в моем кармане. Все это время он был там, оберегая меня", - добавила Виктория.

Все, что осталось от автомобиля Виктории и Петра