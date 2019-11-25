Под Черниговом горе-отец жестоко порезал 5-летнего сына (видео)

В Нежине мужчина пытался зарезать сына (Фото: коллаж РБК-Украина_

30-летний мужчина после нападения на ребенка пытался совершить самоубийство

В Нежине под Черниговом горе-отец нанес своему пятилетнему сыну несколько ударов ножом, после чего попытался покончить с собой. Обоих с тяжелыми ранениями обнаружила соседка. Об этом 25 ноября передали в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Ребенка и его 30-летнего отца госпитализировали.

Как рассказала спикер ГУ Нацполиции в области Юлия Ковтун, инцидент произошел в воскресенье, 24 октября.

Отмечается, что отец порезал своего сына "во время внезапной вспышки агрессии". Мужчина схватил нож и нанес удары ребенку в грудь, лицо и шею. После этого воткнул нож себе в грудь.

Пострадавших на "скорой" экстренно доставили в городскую больницу и уже прооперировали.

В Нежине мужчина ранил ножом 5-летнего сына и затем пытался зарезать себя (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Правоохранители по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Теперь горе-отцу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Видео: В Нежине горе-отец пытался зарезать 5-летнего сына и затем совершить самоубийство