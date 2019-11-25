ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Черниговом горе-отец жестоко порезал 5-летнего сына (видео)

STYLERПроисшествия    25.11.2019 - 16:24
Под Черниговом горе-отец жестоко порезал 5-летнего сына (видео)
В Нежине мужчина пытался зарезать сына (Фото: коллаж РБК-Украина_

30-летний мужчина после нападения на ребенка пытался совершить самоубийство

В Нежине под Черниговом горе-отец нанес своему пятилетнему сыну несколько ударов ножом, после чего попытался покончить с собой. Обоих с тяжелыми ранениями обнаружила соседка. Об этом 25 ноября передали в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Ребенка и его 30-летнего отца госпитализировали.

Как рассказала спикер ГУ Нацполиции в области Юлия Ковтун, инцидент произошел в воскресенье, 24 октября.

Отмечается, что отец порезал своего сына "во время внезапной вспышки агрессии". Мужчина схватил нож и нанес удары ребенку в грудь, лицо и шею. После этого воткнул нож себе в грудь.

Пострадавших на "скорой" экстренно доставили в городскую больницу и уже прооперировали.

Под Черниговом горе-отец жестоко порезал 5-летнего сына (видео)

В Нежине мужчина ранил ножом 5-летнего сына и затем пытался зарезать себя (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Правоохранители по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Теперь горе-отцу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Видео: В Нежине горе-отец пытался зарезать 5-летнего сына и затем совершить самоубийство

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: в полиции сделали важное заявление (видео) Пасынок судьи расправился с семьей под Днепром: как наказали школьника-нелюдя (фото)
Новости Украины Черниговская областьбольницакриминалпроисшествиенож
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь