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Під Черніговом горе-батько жорстоко порізала 5-річного сина (відео)

STYLERПодії    25.11.2019 - 16:24
Під Черніговом горе-батько жорстоко порізала 5-річного сина (відео)
У Ніжині чоловік намагався зарізати сина (Фото: колаж РБК-Украина_

30-річний чоловік після нападу на дитину намагався вчинити самогубство

У Ніжині під Черніговом горе-батько завдав своєму п'ятирічному синові кілька ударів ножем, після чого спробував покінчити з собою. Обох з важкими пораненнями виявила сусідка. Про це 25 листопада передали в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Дитину і його 30-річного батька госпіталізували.

Як розповіла речниця ГУ Нацполіції в області Юлія Ковтун, інцидент стався в неділю, 24 жовтня.

Зазначається, що батько порізав свого сина "під час раптового спалаху агресії". Чоловік схопив ножа та наніс удари дитині в груди, обличчя та шию. Після цього встромив ножа собі в груди.

Постраждалих на "швидкій" екстрено доставили в міську лікарню і вже прооперували.

Під Черніговом горе-батько жорстоко порізала 5-річного сина (відео)

У Ніжині чоловік поранив ножем 5-річного сина і потім намагався зарізати себе (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Правоохоронці за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

Тепер горе-батькові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відео: У Ніжині горе-батько намагався зарізати 5-річного сина і потім вчинити самогубство

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