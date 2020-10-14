В Чернигове при загадочных обстоятельствах погиб секретарь теризбиркома

Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия

В Чернигове погиб секретарь Деснянского территориальной избирательной комиссии после падения из окна собственной квартиры. Мужчина получил травмы и был госпитализирован, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Инцидент с падением произошел в среду, 14 октября, в первой половине дня. Об этом передает "Суспільне".

На место происшествия прибыли медики и пострадавший Павел Булыга был доставлен в больницу.

Как рассказала пресс-секретарь городского отдела полиции Наталья Слабеняк, к сожалению, мужчина в клинике скончался от полученных травм.

Павлу Булыге было 32 года.

Что могло стать причиной падения молодого мужчины из окна своей квартиры в настоящее время неизвестно. Обстоятельства смерти секретаря теризбиркома и детали происшествия расследует полиция.

Как пишет УНИАН, недавно поднимался вопрос о смене секретаря Деснянского ТИК, поскольку имели место замечания к его работе.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Павел Владимирович Булыга в прошлом году на выборах президента Украины был членом ТИО № 206 - от кандидата Юлии Тимошенко на пост главы государства.

По информации ГО "Опора", на местных выборах-2020 мужчина был избран в ТИО от Черниговской областной партийной организации ВО "Батькивщина".

Ранее сообщалось, что 14 октября под Черниговом в Бобровице руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дня.

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