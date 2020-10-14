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Под Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дня

Бобровица, Среда 14 октября 2020 19:05
Под Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дня
Пистолет в руках (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Агитационную палатку партии разгромил участник АТО на Донбассе

Под Черниговом из-за агитационной палатки партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" произошла стрельба прямо на улице.

Инцидент случился в центре Бобровицы 14 октября. Об этом передали в пресс-службе МВД Украины.

Правоохранители не уточнили название партии, однако на опубликованных с места событий фото видна на палатке символика ОПЗЖ.

Как рассказали в полиции, мужчина 1981 года рождения попросил женщину в палатке убрать ее с улицы, и назвал данную партию пророссийской. Тогда агитаторша позвала руководителя партийной ячейки (1975 года рождения). Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Житель Бобровицы повредил агитпалатку, а представитель партии ОПЗЖ выстрелил в оппонента из револьвера под патрон Флобера.

В итоге мужчина получил ранение в плечо.

Сообщается, что оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Следователи открыли в отношении стрелка уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК. Санкции предполагают штраф, общественные или исправительные работы.

На противника ОПЗЖ, который испортил палатку, также был составлен админпротокол - за "хулиганку". Согласно статье 173 КУоАП мелкое хулиганство карается штрафами, общественными или исправительными работами с отчислением 20% заработка, или административным арестом.

Детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Как пишут в местном паблике, палатку ОПЗЖ разгромили участники боевых действий на Донбассе.

Под Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дняПод Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дняПод Черниговом руководитель ячейки ОПЗЖ расстрелял человека средь бела дня

В Бобровице член ОПЗЖ устроил стрельбу и ранил мужчину, который требовал убрать агитационную палатку (фото: mvs.gov.ua)

Ранее сообщалось, что под Винницей подрались кандидаты в депутаты, и конфликт политиков закончилось разбитой головой и стрельбой.

Также мы писали о том, что недавно под Киевом муж главы комиссии украл и съел заявление кандидата на выборы.

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