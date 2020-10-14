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У Чернігові за загадкових обставин загинув секретар тервиборчкому

Чернігів, Середа 14 жовтня 2020 22:05
У Чернігові за загадкових обставин загинув секретар тервиборчкому
Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Поліція з'ясовує причини і обставини події

У Чернігові загинув секретар Деснянського територіальної виборчої комісії після падіння з вікна власної квартири. Чоловік отримав травми і був госпіталізований, проте врятувати його життя лікарям не вдалося.

Інцидент з падінням стався в середу, 14 жовтня, у першій половині дня. Про це передає "Суспільне".

На місце події прибули медики й потерпілий Павло Булига був доставлений до лікарні.

Як розповіла прес-секретарка міського відділу поліції Наталія Слабеняк, на жаль, чоловік у клініці помер від отриманих травм.

Павлу Булизі було 32 роки.

Що могло стати причиною падіння молодого чоловіка з вікна своєї квартири в цей час невідомо. Обставини смерті секретаря тервиборчкому і деталі події розслідує поліція.

Як пише УНІАН, нещодавно піднімалося питання про зміну секретаря Деснянського ТВК, оскільки мали місце зауваження до його роботи.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Павло Володимирович Булига торік на виборах президента України був членом ТВО № 206 - від кандидата Юлії Тимошенко на пост глави держави.

За інформацією ГО "Опора", на місцевих виборах-2020 чоловік був обраний до ТВО від Чернігівської обласної партійної організації ВО "Батьківщина".

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня під Черніговом у Бобровиці керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дня.

Також ми писали, що сьогодні в Києві неадекват з ножем напав на ветерана АТО, який роздавав газети з агітацією.

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