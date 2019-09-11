В Чернигове нардеп сбил пешехода: все подробности трагедии

Нардеп наехал на пешехода в Чернигове (Коллаж РБК-Украина)

В Чернигове нардеп сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном для этого месте

В Чернигове произошло ДТП с участием народного депутата и пешехода, который перебегал дорогу в зоне нерегулированного пешеходного перехода. Авария произошла вечером 10 сентября, пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в больницу, но, к несчастью, умер.

Как выяснилось, за рулем транспортного средства Mazda 626 был депутат от партии "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. Эта же машина числится у него в декларации о доходах. Отмечается, что водитель авто был абсолютно трезв.

Фото: Нардеп Ярослав Ковтун (cn.suspilne.media)

Скриншот (cn.suspilne.media)

11 сентября в Чернигове полиция арестовала депутата городского совета, который 10 сентября сбил человека на пешеходном переходе. 68-летний черниговец умер в больнице.

"Виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказали в полиции.

Фото: Место ДТП (visokiy.val)

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Руководитель фракции "Демократического альянса" в горсовете Виктор Тарасов, сказал, что сегодня не общался с Ковтуном, сообщает UA Чернигов.

По информации издания, руководитель областной организации партии Екатерина Данькова сказала, что ничего о ДТП не слышала и добавила: "Я думаю, вам лучше у него уточнить".

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