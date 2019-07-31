Черная Луна: где и когда можно увидеть редкое космическое явление

Украинцы в середине июля уже наблюдали лунное затмение, в ночь на 1 августа 2019 года земляне смогут увидеть редкое космическое явление - рождение новой Луны, которое называют еще черной Луной.

Стоит отметить, что это явление очень необычное, так как в этом месяце новая луна взойдет на небо два раза.

Западное полушарие черную Луну увидит в ночь с 31 июля на 1 августа, причем жители Северной и Южной Америки смогут лицезреть новолуние дважды за один месяц впервые с 2016 года. На восточной стороне Земли событие повторится в ночь с 30 на 31 августа.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Черная Луна называется так из-за того, что в этот период земной спутник растворяется в небе и его невозможно увидеть.

Полный лунный цикл длится 29 дней, поэтому в некоторые месяцы можно наблюдать два полнолуния или два новолуния.

В феврале есть вероятность его не увидеть из-за короткого месяца. Но такое происходит лишь раз в 10 лет.

Как мы ранее писали, астролог озвучил точный гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперты назвали знаки, которых ждет успех в последний месяц лета, а также предостерегли некоторые знаки Зодиака об опасности. Чего ждать в любви, карьере, финансах – читайте в гороскопе на август.

Ранее астролог рассказал, кто разбогатеет в августе.