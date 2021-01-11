Под Черкассами загадочно пропал ветеран АТО: не могут найти две недели

Под Черкассами пропал ветеран АТО Анатолий Ганненко (фото: facebook.com.andriy pidlisniy)

В Черкасской области в селе Бобрица таинственно пропал ветеран АТО Анатолий Ганненко. Последний раз его видели 28 декабря 2020 года.

Об этом в Facebook сообщил его побратим Андрей Пидлисный. Пропавший ветеран - морпех, десантник, участвовал в рейде 95.

По словам его товарища, Ганненко на войне проявлял себя только с лучшей стороны.

"Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя реально человек слова и дела, я свидетель одного из промежутков его боевого пути и поэтому выше написанное подтверждаю лично, как сержант и подчиненный во взводе (далеко не пехотном) он проявлял себя только с лучшей стороны", - написал побратим пропавшего.

Последний раз ветерана видели 28 декабря в 19:20 в селе Бобрица где он отдыхал в заведении, где у него возник с кем-то конфликт, после чего Ганненко ушел и исчез. Уже две недели о нем нет никаких новостей.

"Последний раз его видели 28 декабря в 19:20 в выше указанном селе где он отдыхал и после схватки покинул заведение. За почти 2 недели никаких новостей от полиции. Военный, который стал на защиту Родины и помог защитить независимость нашего государства сейчас нуждается в вашей помощи и огласке", - написал Пидлисный.

Как мы писали ранее, во Львове полиция разыскала 14-летнюю девочку, которая пропала еще в начале декабря.