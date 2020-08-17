Под Черкассами от рук любимого погибла военная медсестра: жуткие детали трагедии

В Черкасской области от рук любимого человека погибла 38-летняя Мирослава Соляренко. Женщина несколько лет была на Донбассе, работала военной медсестрой. Ее гражданский муж избил ее до смерти, а потом побежал за помощью.

Трагедия произошла в селе Стеблив. Мирослава Соляренко встречалась со своим возлюбленным около двух лет. Вместе они не жили, но она часто бывала у него в гостях. Родители не одобряли ее выбор и несколько раз у них с дочерью возникали на эту темы споры.

"Почти три года была медсестрой в Авдеевке, на "нуле". После службы нашла себе его. Много раз мы с женой говорили, чтобы не ходила туда. Он употреблял наркотики и водку. Накануне трагедии как раз приехала с заработков. Просили, чтобы побыла дома, но рвалась к этому мужчине. В тот день я ее провожал до ворот. Он стоял на улице. Ждал дочку. Пошли с ним куда-то в магазин. А утром я узнал обо всем", - рассказал отец Мирославы Николай Соляренко в комментарии для Provse.

Полицию на место происшествия вызвали соседи. Возлюбленный Мирославы сам к ним прибежал, звал на помощь. Люди рассказали, что он был голым. На месте происшествия обнаружили тело женщины, полностью покрытое синяками. Мужчина нанес ей не менее 20 ударов по лицу. По всему дому лежали пряди ее волос.

"Такое происшествия, что пусть Бог бережет. До сих пор не могу прийти в себя. В последнее время он вроде хорошим был. Не знаю, что на него нашло. Я и не знала ничего, пока полиция ко мне не пришла. Прибежали родители. Мать девушки потеряла сознание. Никогда не видела, чтобы они дрались. Бывало, поскандалят и все на этом. Не пил долгое время. Говорят, "закодировался". Нравился мне, был хозяйственным", - рассказала соседка Мария Семеновна.

Она добавила, что сосед сначала побежал к молодой соседке, попросил сделать искусственное дыхание. Девушка побежала помогать, но поняла, что надо срочно вызывать скорую.

Родителям пришлось дополнительно заплатить гримеру, чтобы спокойно похоронить дочь.

"Заплатил немного больше в морге, чтобы хоть что-то сделали с лицом. Но бесполезно, так как сильно была побита. Более 20 ударов в голову. Рука вся синяя. Бил ее и раньше. Но в полицию заявлять на него не хотела. Был весь в долгах. Продала свой пай и заплатила за все. Жил за ее счет. Любила очень. Я на коленях просил, чтобы не ходила туда. Все село знало, что это был за человек", - рассказал Николай Соляренко.

Подозреваемого в пятницу, 14 августа, суд отправил на два месяца содержания под стражей. Идет расследование. Свою вину он не признает и утверждает, что женщина сама ударилась.

"Днем мы выпили немного шампанского. Вечером я помылся и пошел к телевизору. Закипятил для нее воду. Но услышал шум, позвал ее. Не отзывается. Побежал на кухню. Она лежала на полу. На батарее и умывальнике была ее кровь. Лицо тоже все залито кровью. Я испугался и потянул ее в другую комнату. Начал обливать водой и делать искусственное дыхание. Ударил ее, чтобы привести в сознание. Побежал на улицу и просил людей вызвать "скорую". Я не мог ей нанести 20 ударов, у меня руки целые", - рассказал подозреваемый журналистам.

Однако в полиции утверждают, что в момент задержания у подозреваемого были опухшие кулаки. Кроме того, он при задержании бросился на полицейского. Он уже неоднократно привлекался, в том числе и за сбыт наркотиков. Последние два года не пил, но в доме нашли пустую бутылку из-под водки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве 17-летняя девушка зверски избивала девушек-подростков.