Под Черкассами перевернулась цистерна с химикатами: чрезвычайники сделали заявление

Под Черкассами грузовик с химикатами попал в ДТП и перевернулся, в результате произошла утечка химикатов из цистерны. Инцидент случился в воскресенье на автотрассе Борисполь-Запорожье возле села Бакаевка Золотоношского района.

Как рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, 56-летний водитель грузового автомобиля "Scania" не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле перевозили коксохимическую смолу.

После аварии транспорт упал на бок, и химикаты - четыре кубометра - вылились на землю.

На место происшествия прибыли спасатели, которые предотвратили воспламенение смолы.

В результате ДТП водитель не получил серьезных повреждений.

Под Черкассами перевернулся грузовик с химикатами (Фото: ck.dsns.gov.ua)

Сотрудники предприятия, которому принадлежит цистерна с химикатами, занялись перекачкой остатков вещества в другую емкость.

В ГСЧС подчеркивают, что коксохимическая смола не несет угрозы для людей и окружающей среды.

Коксохимическая смола является отходами от коксохимического производства. Коксовая смола (каменноугольная) представляет из себя вязкую черную жидкость с характерным запахом фенола. Ее получают как побочный продукт на коксовых и газовых заводах при коксовании каменного угля.

Эта смола - смесь свыше 1000 циклических и гетероциклических соединений и их производных бензола, толуола, ксилолов, нафталина, тионафтена, аце-нафтена, фенантрена, антрацена, кар-базола, пирена, фенолов, пиридина и его гомологов, хинолина и его гомологов и многих других.

Отходы после переработки коксовой смолы применяют в строительстве дорог, строительной промышленности, как топливо.