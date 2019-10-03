Под Черкассами хозяин собак 6 лет держит в страхе все село

В Черкасской области в селе Остаповка хозяин двух больших собак держит в страхе все село. У мужчины два алабая, которые разгуливают по улицам без поводков и намордников. Как уверяют жители села, недавно их сосед купил себе ружье, чтобы стрелять в тех, кому не нравятся его собаки. Об этом сообщает "24 канал". Все это продолжается уже шесть лет.

Сергей Старунский держит у себя двух алабаев, как известно, эта порода очень больших собак, которые могут испугать проходящего человека. Он уверяет, что, все, что о нем говорят - неправда.

"Соседка говорит, пожалуй, и вашу собаку застрелил сосед, потому что слышала выстрелы. Я его уже мертвого нашел в кукурузе, он не далеко отбежал,

– вспомнил житель Валентин Панимаш.

Фото: В селе Остаповка алабаи ходят без намордников (24tv.ua)

Жители села требуют только одного от соседа, чтобы он держал на привязи своих собак. Они даже обращались в полицию, но пока это результатов не дало.

Как мы ранее писали, в Киеве собака набросилась на маленького ребенка, которых просто шел по улице со своим отцом из детского садика и уже подходил к дому. Владелец пса не смог удержать разъяренное животное и отозвать прочь.