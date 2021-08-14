В Черкассах рыба заразилась червями: как уберечься и не съесть паразита (фото)

В акватории Кременчугского водохранилища, особенно в Черкассах, можно наблюдать как рыба плавает у поверхности воды и не может погрузиться вглубь. Все из-за наличия в рыбе червя-ремешка.

В частности, это белый и длинный червь, который развивается в брюшной полости рыбы.

Заразиться этим паразитом больше всего подвержены такие виды рыб, как: лещ, плоскирка, красноперка, сазан, карп, щука, окунь.

Как паразит влияет на рыбу

Паразиты попадают в рыбу через кишечник вместе с пищей. Только затем, в полость тела рыбы, они растут, питаются за счет хозяина, сдавливают внутренние органы, вызывают нарушение их функций. Важно то, что этот паразит повреждает плавательный пузырь, который после этого не может функционировать.

Потребители, которые устранят взрослый солитер из рыбы, все равно могут заразиться паразитом.

Рыба в Черкассах заразилась червями (facebook.com/CherkasyFishPatrol)

Дело в том, что личинки достаточно устойчивы к внешнему воздействию. Кроме того, после удаления внутренностей из брюха животного могут остаться яйца глиста, поэтому рыбу нужно хорошо промыть и подвергнуть термической обработке.

В рыбе паразит погибает, если ее жарить или варить мясо при 55 градусах. Как известно, что паразит не выносит низких температур.

Какую рыбу нельзя употреблять

Не нужно употреблять вяленую, сухую, копченую и сырую рыбу. Все из-за того, что эти рыбы не проходят температурной обработки, после чего люди заражаются паразитами, которые в свою очередь, могут вызвать ряд заболеваний и неприятных последствий.

Как сообщают в ведомстве, если вы на поверхности воды увидели рыбу, то ее нужно поймать и выбросить. Таким образом уменьшатся шансы заражению другим водных обитателей и птиц.

Рыба в Черкассах заразилась червями (facebook.com/CherkasyFishPatrol)

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