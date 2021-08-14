У Черкасах риба заразилася черв'яками: як вберегтися і не з'їсти паразита (фото)

В акваторії Кременчуцького водосховища, особливо в Черкасах, можна спостерігати як риба плаває біля поверхні води і не може зануритися вглиб. Все через наявність в рибі хробака-ремінця.

Зокрема, це білий і довгий черв'як, який розвивається в черевній порожнині риби.

Заразитися цим паразитом найбільше схильні такі види риб, як: лящ, плоскирка, краснопірка, сазан, короп, щука, окунь.

Як паразит впливає на рибу

Паразити потрапляють у рибу через кишківник разом з їжею. Тільки потім, в порожнину тіла риби, вони ростуть, харчуються коштом господаря, здавлюють внутрішні органи, викликають порушення їх функцій. Важливо те, що цей паразит пошкоджує плавальний міхур, який після цього не може функціонувати.

Споживачі, які усунуть дорослий солітер з риби, все одно можуть заразитися паразитом.

Риба в Черкасах заразилася черв'яками (facebook.com/CherkasyFishPatrol)

Річ у тому, що личинки досить стійкі до зовнішнього впливу. Окрім тог, після видалення нутрощів з черева тварини можуть залишитися яйця глиста, тому рибу потрібно добре промити і піддати термічній обробці.

В рибі паразит гине, якщо її смажити або варити м’ясо при 55 градусах. Як відомо, що паразит не виносить низьких температур.

Яку рибу не можна вживати

Не потрібно вживати в’ялену, суху, копчену та сиру рибу. Все через те, що ці риби не проходять температурної обробки, після чого люди заражаються паразитами, які своєю чергою, можуть спричинити ряд захворювань та неприємних наслідків.

Як повідомляють у відомстві, якщо ви на поверхні води побачили рибу, то її потрібно зловити та викинути. Таким чином зменшаться шанси зараженню іншим водних мешканців та птахів.

Риба в Черкасах заразилася черв'яками (facebook.com/CherkasyFishPatrol)

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