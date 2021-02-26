В Черкассах пожаловались на охранника в школе, который унижает детей: вспыхнул скандал (видео)

Также она опубликовала видео разбирательств с работниками школы и правоохранителями.

По словам женщины, она пришла в школу вместе с сыном, чтобы составить учебный план, но охранник грубо попытался ее выгнать - мол, она не имеет права находиться в школе, и нарушает карантинные правила.

Рачек возмущается, что мужчина не представился, не предъявил ей свои документы, и вообще вел себя по-хамски.

Видео: В школе Черкасс вспыхнул скандал из-за охранника

"В школе №15 в г. Черкассы работает человек. Говорят, что охранник. Он оскорбляет детей, обзывает, унижает их. На мои вопросы кто он, и кем здесь работает не отвечает. Сегодня он снова не говорил, кто он есть, зато спровоцировал ситуацию, которая нанесла моральный ущерб мне с ребенком, который учится на домашней образовании. Кричал на меня "пошла вон отсюдова", тыкал в лицо телефон, кричал, что вызовет полицию. И таки вызвал. Точнее попросил сделать это завуча", - пишет женщина.

Вскоре в класс, где она находилась вместе с учителем и детьми, на консультации по индивидуальному плану, вошла завуч и потребовала, чтобы Ольга покинула помещение. В коридоре возле дверей класса у них завязался спор - женщины обменивались претензиями относительно нарушения масочного режима и других санитарных требований в школе. В итоге завуч вызвала полицию.

Видео: В Черкассах в школе произошел конфликт между мамой ученика и охранником с завучем

"Нашли причину: я время от времени снимала маску... Человек без маски заявляет в полицию, что я без маски!" - говорится в публикации.

Как видно на кадрах, общение с "копами" также не заладилось. Сначала Рачек жаловалась им на охранника, затем на завуча, а после посыпались претензии к правоохранителям якобы по причине игнорирования ее претензий. Начался новый спор, но уже с полицейскими. При этом женщина постоянно апеллировала к тому, ее ребенок получил стресс из-за конфликтной ситуации, а учебный процесс срывает именно завуч с охранником, которые также "создают опасность для детей и родителей в школе".

Видео: В Черкассах в школе женщина спорила с полицией из-за грубого охранника

В итоге на женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина, предполагающий штраф 250 гривен.

Рачек утверждает, что полицейский применил к ней физическую силу. И она решила сама вызвать правоохранителей, чтобы написать заявление.

На ролике видно ее общение с уже другим полицейским, а также с директором школы, который встал на сторону завуча.

Видео: В Черкассах разгорелся скандал в школе

В комментариях к публикации в сети некоторые юзеры пишут, что охранник в этой школе действительно грубит детям и взрослым.