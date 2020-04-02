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В Черкассах священники устроили "покатушки" в багажнике и попали в скандал

STYLERЖизнь    02.04.2020 - 11:29
В Черкассах священники устроили "покатушки" в багажнике и попали в скандал
В Черкассах попы на пикапе освятили город от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Митрополит УПЦ МП проклял журналиста за обращение к нему

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта по 24 апреля. В Черкассах, несмотря на это священники УПЦ МП катаются на машине вшестером и пытаются освятить город от COVID-19. Об этом сообщил журналист Валентин Чернявский на своей Facebook-странице.

"Все же видели своеобразный флешмоб священников Московского патриархата? Катаются в багажниках по украинским городам и поливают водой тротуары. В Черкассах даже ребенка посадили в пикап. Правила дорожного движения для этих граждан не писаны?" - отметил журналист.

Он решил позвонить митрополиту Софронию и представился сотрудником полиции. Чернявский сказал священнику, что у него есть видео с "покатушками" священников, где они нарушают ПДД.

Интересно, что в кузове автомобиля также находился ребенок.

"Вы что-то мне предъявляете? Так я с вами разберусь! Я знаю правила не хуже вашего... Чем вы там занимаетесь?" – начал возмущаться Софроний. Он заявил, что позвонит начальнику полиции.

Митрополит в разговоре сообщил, что представители церкки "выехали по его благословению и освятили все Черкассы, чтобы не было той заразы".

"Атеисты! Богоборцы! Я вас прокляну всех, если вы хотите. Я вас отставлю и к дьяволу пошлю!" – кричал митрополит.

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