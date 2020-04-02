ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Черкасах священики влаштували "покатушки" в багажнику і потрапили в скандал

STYLERЖиття    02.04.2020 - 11:29
У Черкасах священики влаштували "покатушки" в багажнику і потрапили в скандал
У Черкасах попи на пікапі освятили місто від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Митрополит УПЦ МП прокляв журналіста за звернення до нього

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня по 24 квітня. У Черкасах, незважаючи на це священики УПЦ МП катаються на машині вшістьох і намагаються освятити місто від COVID-19. Про це повідомив журналіст Валентин Чернявський на своїй Facebook-сторінці.

"Всі ж бачили своєрідний флешмоб священиків Московського патріархату? Катаються в багажниках по українських містах і поливають водою тротуари. У Черкасах навіть дитину посадили в пікап. Правила дорожнього руху для цих громадян не писані?" - зазначив журналіст.

Він вирішив зателефонувати митрополиту Софронію і представився співробітником поліції. Чернявський сказав священикові, що у нього є відео з "покатушками" священиків, де вони порушують ПДР.

Цікаво, що в кузові автомобіля також перебувала дитина.

"Що Ви мені предявити хочете? Так я з вами розберуся! Я знаю правила не гірше вашого... Чим ви там займаєтеся?" – почав обурюватися Софроній. Він заявив, що подзвонить начальнику поліції.

Митрополит у розмові повідомив, що представники церкки "виїхали за його благословенням і освятили все Черкаси, щоб не було тієї зарази".

"Атеїсти! Богоборці! Я прокляну вас всіх, якщо ви хочете. Я вас отставлю і до диявола пошлю!" – кричав митрополит.

Парафіяни УПЦ МП зруйнували унікальний козацький храм: буде як новий Мінкульт не буде переглядати оренду Києво-Печерської та Почаївської лаври
Новини України УПЦ МП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся