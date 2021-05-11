В Черкассах поиздевались над достопримечательностью тоннель любви: как он теперь выглядит

"Черкасский тоннель любви обрезали. Сейчас он уже не выглядит так объемно как в прошлом году", - подписаны кадры.

Такая необходимость возникла, поскольку железная дорога в "зеленом" тоннеле является действующей. И обрезание веток нужно, чтобы снизить аварийноопасность этого места.

Фото: Черкасский тоннель любви "до" и "после" (instagram.com/news_cherkassy)

Но подписчики возмущены, что кустам и деревьям не дают разрастись посильнее. Вот что пишут юзеры в комментариях:

Вопрос: Зачем прям перед сезоном фотографий? Такое ощущение, что они по приколу кайф ломают.

Як тільки пішла популярність до цього місця, так одразу динозаври почали діяти.

Тот момент, когда могут погубить даже то, что не пытались делать.

Отметим, что самым известным тоннелем любви является место на железной дороге возле поселка Клевань Ровенской области. Зеленое покрытие в нем полностью соединяется сверху. Черкасский тоннель мог бы составить ему конкуренцию, но теперь уж точно придется ждать, когда ветки снова отрастут.

Фото: Ровенский тоннель любви (wikipedia.org)