У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає

У Черкасах познущалися над однією з найромантичніших локацій - місцевим тунелем кохання. У мережі показали сумні фото "до" і "після".
Про це повідомили в Instagram-спільноті News Cherkassy.
"Черкаський тунель кохання обрізали. Зараз він вже не виглядає так об'ємно як минулого року", - підписані кадри.
Така необхідність виникла, оскільки залізниця в "зеленому" тунелі є діючою. І обрізання гілок потрібно, щоб знизити аварійнонебезпечність цього місця.
Фото: Черкаський тунель кохання "до" і "після" (instagram.com/news_cherkassy)
Але дописувачі обурені, що кущам і деревам не дають розростися сильніше. Ось що пишуть користувачі в коментарях:
Зазначимо, що найвідомішим тунелем кохання є місце на залізниці біля селища Клевань Рівненської області. Зелене покриття в ньому повністю з'єднується зверху. Черкаський тунель міг би скласти йому конкуренцію, але тепер вже точно доведеться чекати, коли гілки знову відростуть.
Фото: Рівненський Тунель кохання (wikipedia.org)
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