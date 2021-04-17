В Черкассах при поддержке Порошенко строят зоопарк. Бюджет проекта более 300 млн грн

По его словам, все это стало возможным благодаря усилиям энтузиастов, корпорации Roshen, которая с 2016 года инвестировала в развитие Черкасского зоопарка более 75 млн грн, а также помощи Фонда Порошенко.

Порошенко также рассказал, что проект строительства Черкасского зоопарка начался в 2016 году, и на данный момент уже инвестировано 850 млн гривен.

"Сейчас Roshen подписал вторую очередь, где в течение 20 лет будет вложено 300 млн гривен в Черкасский зоопарк. Мы попросили, чтобы наша фракция инициировала вопрос о выделении еще 4,8 гектара земли для зоопарка. Будет новый вход, новые кассы, турникеты, новые вольеры. Будет крутой мирового уровня зоопарк, потому что мы инвестируем в будущее Украины", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что Фонд Порошенко и корпорация Roshen занимаются благотворительной помощью, чтобы создавать такую ​​красоту как Черкасский зоопарк, защищать украинскую армию, защищать противовоздушную оборону.

"Мы гордимся первым и единственным в Украине за годы независимости Театром на Подоле. Строительством отделения трансплантологии в Институте рака", - отметил пятый президент.

Также фонд совместно с международными организациями закупил необходимое оборудование, установил всю систему энергообеспечения, обеспечения воздухом, водоотведения, ремонт.

"Наша благотворительная деятельность - это не только построение театра в Киеве, не только 1,5 миллиарда гривен, которые были направлены на поддержку наших Вооруженных сил. Все, начиная от строительства объектов противовоздушной обороны и заканчивая разработкой системы дронов, начиная от контрснайперских групп и контрснайперской подготовки наших УСН", - говорит Порошенко.

Напомним, с начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко и волонтеры помогают врачам, медучреждениям и людям с уязвимых групп.

С частности, фонда передал более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Всего с начала пандемии в Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.