У Черкасах за підтримки Порошенка будують зоопарк. Бюджет проекту понад 300 млн грн

За його словами, все це стало можливим завдяки зусиллям ентузіастів, корпорації Roshen, яка з 2016 року інвестувала в розвиток Черкаського зоопарку понад 75 млн грн, а також допомоги Фонду Порошенка.

Порошенко також розповів, що проект будівництва Черкаського зоопарку почався у 2016 році, і зараз вже інвестовано 850 млн гривень.

"Зараз Roshen підписав другу чергу, де протягом 20 років буде вкладено 300 млн гривень в Черкаський зоопарк. Ми попросили, щоб наша фракція ініціювала питання про виділення ще 4,8 гектара землі для зоопарку. Буде новий вхід, нові каси, турнікети, нові вольєри. Буде крутий зоопарк світового рівня, бо ми інвестуємо в майбутнє України", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що Фонд Порошенка і корпорація Roshen займаються благодійною допомогою, щоб створювати таку красу як Черкаський зоопарк, захищати українську армію, захищати протиповітряну оборону.

"Ми пишаємося першим і єдиним в Україні за роки незалежності Театром на Подолі. Будівництвом відділення трансплантології в Інституті раку", - зазначив п'ятий президент.

Також фонд спільно з міжнародними організаціями закупив необхідне обладнання, встановив всю систему енергозабезпечення, забезпечення повітрям, водовідведення, ремонт.

"Наша благодійна діяльність - це не тільки побудова театру в Києві, не лише 1,5 мільярда гривень, які були спрямовані на підтримку наших Збройних сил. Все, починаючи від будівництва об'єктів протиповітряної оборони і закінчуючи розробкою системи дроныв, починаючи від контрснайперських груп і контрснайперської підготовки наших УСН", - говорить Порошенко.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавіруса Фонд Порошенка та волонтери допомагають лікарям, медустановам і людям з уразливих груп.

Зокрема, фонд передав понад 157 тис. захисних костюмів, 10 тис. антивірусних очок, понад 50 тис. ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали більше ніж 50 апаратів ШВЛ, оплатили і відправили в регіони України понад 50 тис. продуктових наборів для людей з вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Всього з початку пандемії в Порошенко витратили на благодійну допомогу 150 млн гривень.