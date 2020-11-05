В Черкассах пациенты "отомстили" врачам за лечение COVID-19

В Черкассах пациенты украли из больницы оборудование (коллаж РБК-Украина)

Пациенты после выписки из госпиталя забрали устройства для увлажнения кислорода

В Черкассах пациенты больницы, которые лечились от коронавируса, после выписки украли оборудование из медучреждения.

Инцидент произошел в Первой Черкасской городской больнице. Об этом 5 ноября директор клиники, главврач Тимофей Тронц рассказал в своем Facebook.

Медик вернулся на работу после больничного и обнаружил пропажу устройства для увлажнения кислорода.

Возмущенный Тронц обратился к похитителям и заявил, что в украденном оборудовании на самом деле нет кислорода.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии!" - эмоционально высказался главврач.

Также директор больницы отметил, что за подобные циничные действия обязательно последует наказание.

"Помните! Зло рано или поздно будет наказано!" - подчеркнул Тронц.

Он добавил, что госпиталь для лечения коронавирусной инфекции черкасской больницы был расширен до 30 коек, а в клинике находится 31 пациент.

"Ситуация не улучшается. Берегите себя и близких!" - призвал главврач.

Пользователей сети такие действия пациентов сильно разозлили - в комментариях сулят неблагодарным похитителям суровое возмездие и рекомендуют обратиться в полицию.

Твари!

Нет слов ...

Бумеранг работает. Второго шанса выжить (а в этой твари будет заболевание) не будет!

А что больница не имеет их паспортных данных? Есть же данные "скорой", с какого адреса их привезли. Есть данные больного при поступлении в больницу.

Что еще нам на голову должно свалиться, чтобы мы поняли, что нужно помогать друг другу, а не обворовывать, обманывать и не ценить?

Как так можно! Само полечилось и украло... а другим как? Быдло.

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