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Надбавка в 300%: Степанов объяснил порядок начисления доплат врачам, которые работают с COVID-19

Четверг 05 ноября 2020 12:21
Надбавка в 300%: Степанов объяснил порядок начисления доплат врачам, которые работают с COVID-19
Как в Украине начисляют надбавки для врачей (Фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Глава Минздрава рассказал, как начисляют надбавки врачам

Министр здравоохранения Максим Степанов дал разъяснение по поводу начисления добавок в 300% врачам, которые работают с коронавирусными больными. Он отметил, что начисление происходит не по количеству времени работы.

Максим Степанов объяснил, что надбавку не насчитывают поминутно, по секундно или почасово. Эти 300% выделяются на соответствующую команду врачей-специалистов, рассказал глава Минздрава в эфире телеканала "Украина 24".

"Если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду. Команда состоит из врача-анестезиолога, врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - объяснил Максим Степанов.

Он добавил, что выплачивать надбавки биологам, которые сейчас работают с тестами на COVID-19, нет возможности. Это связано с тем, что биологи не входят в перечень должностей медицинского персонала, которым положены надбавки. Но об этой проблеме в Минздраве знают и постараются этот вопрос решить в ближайшее время. А вот обычные работники лабораторий надбавки начали получать с сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине подняли зарплаты семейным врачам.

А также рассказывали о том, что военным медикам установили премию за лечение зараженных COVID-19.

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