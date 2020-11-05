У Черкасах пацієнти "помстилися" лікарям за лікування COVID-19

У Черкасах пацієнти вкрали з лікарні обладнання (колаж РБК-Україна)

Пацієнти після виписки з госпіталю забрали пристрої для зволоження кисню

У Черкасах пацієнти лікарні, які лікувалися від коронавірусу, після виписки вкрали обладнання з медустанови.

Інцидент стався в Першій Черкаській міській лікарні. Про це 5 листопада директор клініки, головлікар Тимофій Тронц розповів у своєму Facebook.

Медик повернувся на роботу після лікарняного і виявив пропажу пристрої для зволоження кисню.

Обурений Тронц звернувся до викрадачів і заявив, що у вкраденому обладнанні насправді немає кисню.

"Засранці, які виписались із госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню!!! В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії!" - емоційно висловився головний лікар.

Також директор лікарні зазначив, що за подібні цинічні дії обов'язково послідує покарання.

"Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покаране!" - наголосив Тронц.

Він додав, що шпиталь для лікування коронавірусної інфекції черкаської лікарні було розширено до 30 ліжок, а у клініці перебуває 31 пацієнт.

"Ситуація не поліпшується. Бережіть себе та близьких!" - закликав головний лікар.

Користувачів мережі такі дії пацієнтів сильно розлютили - в коментарях обіцяють невдячним викрадачам сувору відплату та рекомендують звернутися до поліції.

Тварюки!

Немає слів ...

Бумеранг працює. Другого шансу вижити (а у цієї тварюки буде захворювання) не буде!

А що лікарня не має їх паспортних даних? Є ж дані "швидкої", з якої адреси їх привезли. Є дані хворого при надходженні в лікарню.

Що ще нам на голову має впасти, щоб ми зрозуміли, що потрібно допомагати один одному, а не грабувати, обманювати та не цінувати?

Як так можна! Само полікувалося і вкрало... а іншим як? Бидло.

Раніше киянин шокував розповіддю, як у лікарні лікують COVID-19 і заявив, що в клініці крадуть медичне обладнання.

Також ми писали про те, що глава МОЗ Максим Степанов пояснив порядок нарахування доплат лікарям, які працюють з COVID-19.