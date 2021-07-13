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В Черкассах ливень превратил город в Венецию: деревья падали на тротуары

Автор: Людмила Жукова

В Черкассах 12 июля прошел сильный ливень. В результате непогоды некоторые улицы ушли под воду, а деревья падали на тротуары.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и публикуют видео ненастья.

"Вот такая картина у нас в подъезде по улице Амброса на 700-летия. Это ужас! Нас просто заливает здесь", — написал житель города Денис Колесник.

Так, на видео показано, как сильный ливень залил подъезд жилого дома.

В следующем ролике можно увидеть, как уровень воды резко поднялся даже на проезжей части. Автомобили превратились в "подводные лодки".

Черкассы залило дождем

Прогноз Укргидрометцентра

Черкасский областной Гидрометцентр прогнозирует, что днем 13 июля в Черкасской области и в городе Черкассы продолжатся грозы. Жара также будет господствовать в этой области, днем температура воздуха поднимется максимум до +32 градусов.

Как мы ранее писали, Житомир накрыла непогода и даже пострадал мужчина.

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ливень