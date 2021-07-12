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Поваленные деревья, затопленные улицы и пострадавший мужчина: Житомир накрыла непогода

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Житомир, Понедельник 12 июля 2021 21:55
Поваленные деревья, затопленные улицы и пострадавший мужчина: Житомир накрыла непогода Фото: жители Житомира пожаловались на поваленные деревья и затопленные улицы в результате непогоды (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Сергей Пышкин

Около в 18: 00 в Житомире начался сильный ветер и буря, в результате которых несколько улиц были затоплены. Один из местных жителей пострадал через поваленное дерево.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета города.

Сейчас известно, о том, что ливень затопил перекресток Покровской и Грушевского.

Фото: жители Житомира пожаловались на поваленные деревья и затопленные улицы в результате непогоды (facebook.com/zttimes)

В частности, на улице Шевченко местные сообщили о сломанных деревьях и кустах, которые избили припаркованные автомобили и сорванные витрины с заведений питания и магазинов.

Фото: жители Житомира пожаловались на поваленные деревья и затопленные улицы в результате непогоды (facebook.com/suspilne.zhytomyr)

Согласно информации пресс-службы, в результате непогоды пострадал и один из местных жителей. Во время бури на мужчину упало дерево, в результате чего он был госпитализирован с многочисленными ушибами.

Фото: жители Житомира пожаловались на поваленные деревья и затопленные улицы в результате непогоды (https://www.facebook.com/miskaradazt)

Также некоторое время в городе был приостановлен местный транспорт. Сейчас его работа восстановлена, кроме улицы Параджанової где непогода разрушила опору.

Поваленные деревья, затопленные улицы и пострадавший мужчина: Житомир накрыла непогодаФото: жители Житомира пожаловались на поваленные деревья и затопленные улицы в результате непогоды (https://www.facebook.com/miskaradazt)


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