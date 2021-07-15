В Черкассах директор Дворца молодежи прошлась по именам детей: "родители - уб*юдки"

Бывший чиновник просит, чтобы Елена Петрову уволили с занимаемой должности.

"Уважаемые, люди !!! В Черкассах есть должностное лицо, на своей странице назвала родителей, которые дали имя своему ребенку, дол*оебами и де*илами. Она работает директором Черкасского городского дворца молодежи. Ее фамилия Елена Петрова. По моему мнению, такой человек должен уйти в отставку", - написал Радуцкий.

На ситуацию обратили внимание

На возникшую ситуацию отреагировал исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики горсовета Богдан Белов. Он сообщил, что с Петровой проводится воспитательная работа.

"Ситуация неприятная. Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем я уверен, что таких комментариев не будет", –сказано на сайте "Прочерк".

В комментариях украинцы возмутились такими высказываниями директора дворца молодежи.