В Черкассах депутаты затролили своего коллегу: устроили ему синхронный перевод

На видео, которое появилось в социальных сетях показано, что депутат Александр Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале. Он начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.

Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.

Секретарь городского совета Юрий Тренкин решил быстро разрешить конфликт и предложил выступить в роли переводчика. Это дало возможность депутату от ОПЗЖ продолжить свое выступление, но при этом он нарушил регламент и читал свое обращение на русском языке.

Стоит отметить, что перевод в исполнении секретаря городского совета Юрия Тренкина вызвал смех в зале.

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