У Черкасах Фонд Ахметова привітав дітей-переселенців із новорічними святами

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" не переривається уже понад 20 років. Майже десять із них особлива увага приділяється малечі з недитячим статусом "переселенець". Наразі вітання від фонду отримують діти з Маріуполя, які тепер живуть у Черкасах.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Загалом фонд привітав з новорічними святами дітей-переселенців у центрах "ЯМаріуполь" у 16 містах України. Також окремо в рамках акції "Рінат Ахметов - Дітям" команда фонду організовує свята в інтернатах та дитячих будинках сімейного типу по всій країні.

Зимовими святами допомога фонду дітям не обмежується. Так, у рамках програми:

- Хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах "Блогер Кемпу", який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;

- Діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;

- Діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені фондом.

Крім цього, фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проекти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.

З питань отримання новорічних подарунків у рамках акції для дітей з Маріуполя звертайтеся до центрів "ЯМаріуполь" у містах: Київ, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Калуш, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси та Чернівці.