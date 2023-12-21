В Черкассах Фонд Ахметова поздравил детей-переселенцев с новогодними праздниками

Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям" не прерывается уже более 20 лет. Почти десять из них особое внимание уделяется малышам с недетским статусом "переселенец". Поздравления от фонда получают дети из Мариуполя, которые теперь живут в Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд поздравил с новогодними праздниками детей-переселенцев в центрах "ЯМариуполь" в 16 городах Украины. Также отдельно в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям" команда фонда организует праздники в интернатах и детских домах семейного типа по всей стране.

Зимними праздниками помощь фонда детям не ограничивается. Да, в рамках программы:

- Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

- дети до 7 лет с недостатками слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

- Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные фондом.

Кроме того, фонд круглогодично предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

По вопросам получения новогодних подарков в рамках акции для детей из Мариуполя обращайтесь в центры "ЯМариуполь" в городах: Киев, Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Калуш, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы