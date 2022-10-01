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Черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова у Запоріжжі: де отримати

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Субота 01 жовтня 2022 13:12
Черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова у Запоріжжі: де отримати Фото: Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Запоріжжя (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Йдеться про понад півтисячі наборів, до складу яких увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Отримати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Загалом продуктові набори від фонду, доставлені до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя", уже отримали понад 29 тисяч людей. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

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Запоріжжя Гуманітарна допомога