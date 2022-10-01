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Очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова в Запорожье: где получить

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Суббота 01 октября 2022 13:12
Очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова в Запорожье: где получить Фото: Фонд Ахметова отправил очередной гуманитарный груз в Запорожье (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" очередной гуманитарный груз.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Речь идет о более чем полутысяче наборов, в состав которых вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить гуманитарную помощь внутренне перемещенные лица могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

В общей сложности продуктовые наборы от фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожья", уже получили более 29 тысяч человек. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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Запорожье Гуманитарная помощь