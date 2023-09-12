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Без черг і стосів паперів. Як розлучитися онлайн в Україні: інструкція

Як розлучитися онлайн (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні досить широко розвинені цифрові технології, завдяки яким багато державних процесів можна перенести онлайн. Тепер в інтернеті можна не лише зареєструвати народження дитини чи подати заяву на одруження, але й розірвати шлюб.

Як розлучитися онлайн - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як подати на розлучення через РАЦС

Подружжя повинне подати онлайн-заяву про розірвання шлюбу через сайт Міністерства юстиції України.

Для цього необхідно буде попередньо зареєструватись та надати копії таких документів:

  • паспорт кожного із подружжя
  • свідоцтво про шлюб
  • документ, що підтверджує оплату державного мита

Як розлучитися онлайн: інструкція у фото (скриншоти: yankiv.com)

З моменту подання заяви повинно минути не менше 30 днів. Коли цей термін спливе, органи РАЦСу встановлюють дату розірвання шлюбу, на яку пара повинна буде приїхати для того, щоб отримати свідоцтво про розірвання шлюбу.

Як розірвати шлюб у судовому порядку онлайн

Якщо ви обрали для себе такий спосіб припинення існування шлюбу, вам потрібно подати заяву на розлучення онлайн через систему "Електронний суд".  Попередньо в ній зареєструйтеся та оформіть електронний цифровий підпис, якщо ще не зробили цього.

Після цього ви зможете заповнити всі необхідні документи для відкриття справи по вашій позовній заяві, а також сплатити судовий збір та прикріпити всі необхідні додатки.

Коли всі дані будуть заповнені, система дасть змогу відстежувати стан розгляду вашої справи з можливістю отримання відповідних сповіщень про рух по справі.

Раніше ми розповідали, як отримати пенсійне посвідчення онлайн.

Читайте також, як оформити субсидію через "Дію", не виходячи з дому.

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