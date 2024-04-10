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Через вітрянку могла втратити легеню: у Львові в дитини виявили тяжке ускладнення

У Львові в дитини через вітрянку виникла пневмонія (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги врятували 8-річну дівчинку, яка через ускладнення після вітрянки ледь не втратила легеню. Дитину дивом вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

До чого призвела вітрянка

Наприкінці минулого року Маргарита захворіла на вітряну віспу з характерними висипами та високою температурою. Протягом тижня стан дівчинки погіршився: з’явився кашель та задишка, а коли стан дитини загострився, то мама викликала швидку допомогу.

В інфекційній лікарні виявили, що вона захворіла на пневмонію через вітряну віспу.

Однак, виникли серйозні ускладнення.

Після комплексного обстеження, було встановлено діагноз: бактеріальна деструкція та ателектаз правої легені, правобічний піопневмоторакс і функціонуюча легенево-плевральна нориця.

Щоб врятувати дівчинку, хірурги вирішили застосувати малоінвазивний метод: очистили легеню та плевральну порожнину від гною та встановили дренажну систему.

На щастя, операція пройшла успішно. Зараз Маргаритка відновлюється та готова повернутися до звичайного життя та занять у художній школі.

Коли зробити щеплення від вітрянки

В Україні розроблено офіційний календар щеплень. Згідно з ним, дітям щеплення від вітрянки можна робити в будь-якому віці, починаючи з 9 місяців.

Вакцинація від вітряної віспи не є обов'язковою в Україні, тому батькам необхідно самим перейматися цим питанням та звернутися до лікаря.

Для імунізації проти вітрянки дитині необхідно запровадити дві дози живої вакцини.

Щеплення від вітрянки рекомендують робити двічі: першу дозу вводять в однорічному віці, а другу - у 4-6 років. Якщо вакцинація не була проведена в рекомендовані терміни, то дитині до 13 років також слід зробити два щеплення: друге з них роблять не раніше, ніж через 3 місяці після першого. 

Вакцину від вітрянки дітям можна вводити одночасно з будь-яким іншим щепленням, крім БЦЖ. 

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