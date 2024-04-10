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Из-за ветрянки могла потерять легкое: во Львове у ребенка обнаружили тяжелое осложнение

Во Львове у ребенка из-за ветрянки возникла пневмония (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове хирурги спасли 8-летнюю девочку, которая из-за осложнений после ветрянки едва не потеряла легкое. Ребенка чудом удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.

К чему привела ветрянка

В конце прошлого года Маргарита заболела ветряной оспой с характерными сыпями и высокой температурой. В течение недели состояние девочки ухудшилось: появился кашель и одышка, а когда состояние ребенка обострилось, мама вызвала скорую помощь.

В инфекционной больнице обнаружили, что она заболела пневмонией из-за ветряной оспы.

Однако возникли серьезные осложнения.

После комплексного обследования был установлен диагноз: бактериальная деструкция и ателектаз правого легкого, правосторонний пиопневмоторакс и функционирующая легочно-плевральная нориця.

Чтобы спасти девочку, хирурги решили применить малоинвазивный метод: очистили легкое и плевральную полость гноя и установили дренажную систему.

К счастью, операция прошла удачно. Сейчас Маргаритка восстанавливается и готова вернуться к обычной жизни и занятиям в художественной школе.

Когда сделать прививку от ветрянки

В Украине разработан официальный календарь прививок. Согласно ему, детям прививки от ветрянки можно делать в любом возрасте, начиная с 9 месяцев.

Вакцинация от ветряной оспы не обязательна в Украине, поэтому родителям необходимо самим заботиться об этом вопросе и обратиться к врачу.

Для иммунизации против ветрянки ребенку нужно ввести две дозы живой вакцины.

Прививку от ветрянки рекомендуют делать дважды: первую дозу вводят в годовалом возрасте, а вторую - в 4-6 лет. Если вакцинация не была проведена в рекомендованные сроки, то ребенку до 13 лет также следует сделать две прививки: вторую из них делают не раньше, чем через 3 месяца после первой.

Вакцину от ветрянки детям можно вводить одновременно с любой другой прививкой, кроме БЦЖ.

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ветрянкаВрачи