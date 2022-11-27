Через ці помилки тепло швидко "виходить" з дому: що важливо перевірити

Найпоширеніші помилки

Коли холодно, то втрати тепла впливають на рахунок за електроенергію. Щоб заощадити , важливо визначити проблему та вирішити її.

Погана ізоляція стін призводить до втрати тепла

Якщо виникли така проблема, то варто звернутися до фахівців, які допоможуть утеплити поверхні.

Неправильне використання котла

Важливо регулярно перевіряти стан котла, оскільки це один з найважливіших приладів для опалення взимку. Все тому, що погано функціонуючий котел впливає на рахунок за електроенергію. Щоб виправити це, рекомендується налаштувати опалення на відповідну температуру.

Неправильно встановлений термостат

Розташування термостата у домі має вирішальне значення. Важливо, щоб це обладнання було розміщене в правильному місці. Краще його розміщувати в центральній кімнаті будинку, наприклад у вітальні.

Погана ізоляція вікон

Щоб уникнути втрат тепла, варто мати добре утеплені вікна. Найчастіше саме вікна пропускають холодне повітря в будинок.

Варто якнайшвидше виявити проблеми та усунути її, щоб не витрачати зайві кошти за опалення.