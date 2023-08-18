UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через які предмети не можна переступати, інакше буде біда

Через які предмети не можна переступати (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Переступати через деякі предмети - до біди. В такі прикмети вірили наші предки, а дехто вважає, що вони актуальні й досі.

Про що йдеться, дізнайтеся в матеріалі далі.

Голки та булавки

Ці гострі предмети можуть бути використані з лихим умислом. Наприклад, для розлучення закоханих чи наведення на людину порчі.

Недобрі люди можуть їх розкидати на порозі дому, на подвір'ї або на дорозі. Але щоб уникнути злого впливу, важливо не брати такі речі у руки та не переступати через них.

Хліб

До хліба завжди ставилися з особливою пошаною. Звісно ж його не можна було кидати долі і, тим паче, переступати через нього. Вважається, що неповага до хліба може притягнути злидні до людини.

Дзеркало

Цей предмет здавна вважався потужним інструментом для накладання сильної порчі. Зазвичай його підкидають до вхідних дверей квартири чи будинку "жертви".

Звісно ж переступати через нього чи брати голими руками в жодному разі не можна.

Через людину

З дитинства ми знаємо, що не можна переступати через когось, бо ця людина не виросте. А щоб скасувати дію, потрібно переступити назад. 

Таке вірування асоціювалося зі смертю, адже на людині символічно ставлять хрест, коли її переступають.

Цікаво, що у деяких випадках переступання через людину виправдовувалося. Наприклад, матері над хворою дитиною. Вважалося, що дитя видужає, якщо матір переступить через нього промовляючи: "Чим тебе породила, тим і відробила". 

 

Раніше ми писали, чому ми літаємо уві сні, і яке справжнє значення таких нічних видінь.

Також читайте, як визначити, яка ви людина за тим, з якої ноги ви встаєте зранку.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикмети