Через які предмети не можна переступати, інакше буде біда

Голки та булавки

Ці гострі предмети можуть бути використані з лихим умислом. Наприклад, для розлучення закоханих чи наведення на людину порчі.

Недобрі люди можуть їх розкидати на порозі дому, на подвір'ї або на дорозі. Але щоб уникнути злого впливу, важливо не брати такі речі у руки та не переступати через них.

Хліб

До хліба завжди ставилися з особливою пошаною. Звісно ж його не можна було кидати долі і, тим паче, переступати через нього. Вважається, що неповага до хліба може притягнути злидні до людини.

Дзеркало

Цей предмет здавна вважався потужним інструментом для накладання сильної порчі. Зазвичай його підкидають до вхідних дверей квартири чи будинку "жертви".

Звісно ж переступати через нього чи брати голими руками в жодному разі не можна.

Через людину

З дитинства ми знаємо, що не можна переступати через когось, бо ця людина не виросте. А щоб скасувати дію, потрібно переступити назад.

Таке вірування асоціювалося зі смертю, адже на людині символічно ставлять хрест, коли її переступають.

Цікаво, що у деяких випадках переступання через людину виправдовувалося. Наприклад, матері над хворою дитиною. Вважалося, що дитя видужає, якщо матір переступить через нього промовляючи: "Чим тебе породила, тим і відробила".