Через какие предметы нельзя переступать, иначе будет беда

Иглы и булавки

Эти острые предметы могут быть использованы с дурным умыслом. Например, для разлучения влюбленных или наведения на человека порчи.

Недобрые люди могут их разбрасывать на пороге дома, во дворе или на дороге. Но во избежание злого влияния важно не брать такие вещи в руки и не переступать через них.

Хлеб

К хлебу всегда относились с особым уважением. Конечно, его нельзя было бросать наземь и, тем более, переступать через него. Считается, что неуважение к хлебу может привлечь бедность к человеку.

Зеркало

Этот предмет издавна считался мощным инструментом для наложения сильной порчи. Обычно его подбрасывают к входной двери квартиры или дома "жертвы".

Конечно же переступать через него или брать голыми руками ни в коем случае нельзя.

Через человека

С детства мы знаем, что нельзя переступать через кого-нибудь, потому что этот человек не вырастет. А чтобы отменить действие, нужно переступить назад.

Такое верование ассоциировалось со смертью, ведь на человеке символически ставят крест, когда его преступают.

Интересно, что в некоторых случаях переступание через человека оправдывалось. К примеру, матери над больным ребенком. Считалось, что ребенок поправится, если мать переступит через него говоря: "Чем тебя родила, тем и отвела".