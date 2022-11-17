Через істерику Шарія в Іспанії закрили фотовиставку українця: що відомо

Виставку фотографій захисника "Азовсталі" - Дмитра Козацького, більше відомого під позивним "Орест", закрили в іспанському університеті за нібито нацистські погляди автора.

Чому закрили виставку захисника "Азовсталі"

Виставка проходила в університеті у Барселоні з 18 жовтня. А вже 13 листопада роботи українця перестали експонувати.

"Повідомляємо, що роботи були вилучені і що університет не знав про ідеологію особи, яка їх підписувала. Університет радикально відкидає нацизм та шкодує про ситуацію, що склалася", - повідомили на сторінці університету у Twitter.

Скасувати показ фотографій Козацького вимагав Анатолій Шарій. Він закликав людей масово скаржитися на виставку. Стверджував, що світлини Козацького містять "нацистські погляди". На підтвердження своїх слів проросійський блогер прикріпив до посту фото піци з символом Третього Рейху, яку у соцмережах опублікував боєць.

Яка позиція Дмитра Козацького

"Орест" також прокоментував ситуацію. У Twitter написав, що проти нього запустили кампанію з дискредитації. Також підтвердив, що дане фото дійсно жартома публікував у себе не сторінці, щоб потролити наративи російської пропаганди. Проте, коли зрозумів, що російські журналісти вирвуть зніми із контексту, то видалив пост.

"Я б ніколи не підтримував і не підтримую жахливі дії Третього Рейху та Гітлера. Тим паче, що нині ми боремося з прямою наступницею нацизму у світі - Російською Федерацією. Я розумію, що якщо російські слуги бачать у мені загрозу і ведуть проти мене таку агресивну дезінформаційну кампанію, то я все роблю правильно. Не йдіть за російською пропагандою і не шукайте нацизму там, де його немає", - повідомив Дмитро Козацький.

Захисник Маріуполя на "Азовсталі" (фото: Дмитро Козацького)

Фотографії "Ореста" стали широко відомі всьому світу у травні. Тоді за день до виходу з "Азовсталі" він виклав свої світлини у вільний доступ. Ті зображували будні азовців, що захищали Маріуполь від російських окупантів. За емоційні та вдалі кадри Дмитра Козацького прозвали "Очима Азовсталі". Після окупації Маріуполя потрапив у російський полон.

За свої роботи "Орест" отримав золоту медаль міжнародного конкурсу репортерської фотографії "Live press FOTO" та спеціальну нагороду польської фотопремії "Grand Press Photo 2022".