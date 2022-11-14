У Лаврова заборонили в'їзд у Росію Степану Бандері та сотні канадійцям

Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти 100 громадян Канади. Їм заборонено в’їзд до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Росії .

Також у цьому списку опинилися спонсори Канадського українського конгресу Орест Джулинський та Орест Проців, засновники фонду Zaraska Юджин Цараска та Люба Цараска, засновник та члени ради директорів Фонду сім’ї Мигаль, представники Української кредитної спілки та Канадсько-українського фонду.

Крім того, у списку фігурують керівник Управління безпеки зв’язку Канади Пітер Маккей, прем’єр-міністр провінції Альберта Даніель Сміт, колишній прем’єр-міністр провінції Квебек Жан Шаре, виконавчий директор Інституту Кескейд при Університеті Роял Роудз Томас Хомер-Діксон, перекладач Канадського інституту українських досліджень при Університеті Альберти Оксана Мариняк, організатор проєкту "Ангели-охоронці України" Ліза Шимко, засновник проєкту Boots for Ukraine Олександр Бакус.

Серед підсанкційних осіб - ціла плеяда журналістів, онук провідника ОУН Степана Бандери - також Степан, письменник та діяч кіно Девід Безмозгіс, актор Джим Керрі та акторка Кетрін Винник.

При цьому зовнішньополітичне відомство РФ зауважує, що це - відповідь Москви на постійну практику введення санкцій режимом прем'єр-міністра Канади ДжастінаТрюдо.

Нещодавно Канада запровадила нові санкції проти Росії через серйозні порушення міжнародного миру та безпеки, що призвели до міжнародної кризи. До списку потрапили відомі російські пропагандисти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 жовтня Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили ще 35 громадян, у тому числі керівники компанії "Газпром".

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