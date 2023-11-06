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Чендлер зрадив Моніку. Як Меттью Перрі змінив сюжет "Друзів" і врятував свого персонажа

Перрі не хотів засмучувати глядачів (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Шанувальники серіалу "Друзі" дуже здивуються, коли дізнаються, що в одній із серій вони могли побачити справжню драму. Виявляється, актор Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга, врятував глядачів від потрясіння та свого персонажа від загальної ненависті.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TMZ розповідає, як актор змінив сюжет "Друзів".

Правда розкрилася після смерті Перрі

Акторка Ліза Кеш, яка зіграла в одному з епізодів п'ятого сезону серіалу, лише тепер вирішила розповісти, що спочатку її затверджували для більш важливої ролі. Вона мала з'явитися в серії, де Моніка Геллар і Чендлер Бінг сильно сварилися, а сама вона була в образі співробітниці готелю Лас-Вегаса.

Кеш грала б роль розлучниці. За сюжетом Чендлер міг з нею переспати після сварки з Монікою. Однак цю сцену так і не показали.

Чендлер та Моніка (скриншот)

Чому Перрі відмовився від "зради"

Актор, дізнавшись про плани сценаристів, був злий. Він розумів, що глядачі ніколи не пробачать його персонажу, якщо той зрадить Моніку. Перрі вирушив до творців серіалу одразу після репетиції тієї самої сцени і заявив, що її потрібно вирізати.

За словами Кеш, якби тоді актор не втрутився, її кар'єра могла б здобути стрімкий виток. Однак вона не ображається на Перрі, адже той "рятував" власного персонажа та увесь сюжет серіалу.

Актори на зйомках (кадр із серіалу "Друзі")

Смерть Меттью Перрі - що відомо

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер 29 жовтня. Тіло актора знайшли у джакузі, у нього вдома. Екс-наречена актора зі сльозами відреагувала на його смерть. Вона наголосила, що дуже любила Перрі.

Із зіркою серіалу попрощалися 4 листопада. Його поховали у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про яскраві ролі Меттью Перрі, про які ви могли не знати.

Також стало відомо, що екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за кілька днів до трагедії.

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