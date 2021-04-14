Чемпионка Оксана Баюл расплакалась в прямом эфире и сказала, почему не вернется в Украину

Оксана Баюл и Маричка Падалко (фото: пресс-служба 1+1)

В беседе с Маричкой Оксана рассказала об Украине, вспомнила, как она открытым письмом поддерживала Майдан. Также она сообщила о том, что ей так до сих пор и не выплатили призовые за победу на Олимпийских играх в 1994 году.

Баюл призналась, что для нее это мечта когда-нибудь вернуться в родной город, показать его дочери. Там похоронены ее мама и папа. На этих словах Оксана и Маричка расплакались.

Однако ее муж Карло считает, что приезд Оксаны в Украину пока неуместен, потому что несмотря на то, что ее любят люди, она никогда не имела соответствующего отношения руководства страны при разных президентах, ей даже не выплатили призовые за победу на Олимпиаде.

"Мы готовы начать с чистого листа. Но и Украина должна сделать шаг навстречу", - сказал Карло.

Оксана Баюл в молодости (фото: пресс-служба 1+1)

Именно из-за этой обиды Баюл подавала иск в суд на украинскую сторону. Но дело не в деньгах, а в утверждении справедливости. Как отметила Оксана, если бы она выиграла этот суд, то отдала бы всю сумму иска, а это 50 млн долларов - на развитие мультиспортивного стадиона "Метеор", который находится в ее родном городе - Днепре, это место где она научилась кататься на коньках.

Напомним, в 1994 году, когда Оксане Баюл было только 16 лет, она получила золото на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере и стала первой Олимпийской чемпионкой независимой Украины в фигурном катании.

Тогда на весь мир зазвучал украинский гимн. Затем спортсменка переехала в США вместе со своим тренером, подписав многомиллионные контракты.

Оксана Баюл в молодости (фото: пресс-служба 1+1)

В 2014 году Оксана Баюл публично поддержала Майдан в Украине, и комментирует, что Россия воюет с Украиной, - и именно об этом прямым текстом она заявила в этом интервью.