Чемпионка по боксу кардинально меняет жизнь: идет служить в полицию

Спортсменка решила посвятить себя службе в полиции
Бывший лидер сборной Украины по боксу Иванна Крупеня меняет свою жизнь. 30-летняя спортсменка пойдет на службу в Управление патрульной полиции Ровенской области.
Иванна Крупеня родилась в Ровно. В 2005 году, когда ей было 15 лет, она стала бронзовой призеркой чемпионата Украины по дзюдо, затем семь раз выигрывала чемпионат Украины по боксу. Об этом сообщает boxing-mma.com.
В 2009 году на чемпионате Европы она завоевала второе место, а на чемпионате Европы 2011 года - третье. Она также была капитаном женской украинской команды по боксу "Украинские львицы".
Иванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)
В последнее время она активно занялась продвижением своих "марафонов" по фитнесу и правильному питанию в соцсетях.
Иванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина может пропустить чемпионат США US Open-2020. Спортсменка рассказала, что несмотря на возобновление чемпионата, там есть достаточно жесткие ограничения из-за карантина, которые ее не устраивают.
Свитолина рассказала, что уже стала набирать форму и намерена играть несколько выставочных матчей: в Швейцарии и Берлине.
Ранее стали известны новые детали смерти участницы марафона под Одессой Екатерины Катющевой. Ее подруга раскрыла подробности трагедии.