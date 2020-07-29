Чемпионка по боксу кардинально меняет жизнь: идет служить в полицию

Бывший лидер сборной Украины по боксу Иванна Крупеня меняет свою жизнь. 30-летняя спортсменка пойдет на службу в Управление патрульной полиции Ровенской области.

Иванна Крупеня родилась в Ровно. В 2005 году, когда ей было 15 лет, она стала бронзовой призеркой чемпионата Украины по дзюдо, затем семь раз выигрывала чемпионат Украины по боксу. Об этом сообщает boxing-mma.com.

В 2009 году на чемпионате Европы она завоевала второе место, а на чемпионате Европы 2011 года - третье. Она также была капитаном женской украинской команды по боксу "Украинские львицы".

Иванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)

В последнее время она активно занялась продвижением своих "марафонов" по фитнесу и правильному питанию в соцсетях.

Иванна Крупеня (фото: instagram.com/ivannakrupenia)

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина может пропустить чемпионат США US Open-2020. Спортсменка рассказала, что несмотря на возобновление чемпионата, там есть достаточно жесткие ограничения из-за карантина, которые ее не устраивают.

Свитолина рассказала, что уже стала набирать форму и намерена играть несколько выставочных матчей: в Швейцарии и Берлине.

Ранее стали известны новые детали смерти участницы марафона под Одессой Екатерины Катющевой. Ее подруга раскрыла подробности трагедии.