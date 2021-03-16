Чемпионат по биатлону проведут в закрытом на карантин Буковеле: как это будет

Несмотря на то, что на Прикарпатье действуют жесткие ограничения "красной зоны" карантина, от намерений организовать турнир не отказывались. Однако сам формат проведения соревнований будет модифицирован. В частности, турнир пройдет без иностранцев, без зрителей, и с проживанием в 30 километрах от стадиона, объяснил Деркач.

Функционер подчеркивает, что Чемпионат в Буковеле будет 100%, и на сегодняшний день нет законодательных препятствий для его проведения.

Как пройдет Чемпионат по биатлону в Буковеле

"Во-первых, он внесен в единый календарный план, это разрешено постановлением Кабинета министров. Во-вторых, мы выполняем все нормы: проведение мероприятий без зрителей, тесты должны быть. Тем более, что у нас (место проведения чемпионата Украины) - это не горнолыжный курорт. Поэтому я никаких препятствий не вижу", - рассказал Деркач.

Он также уточнил, что спортивные мероприятия проведут на своем отдельном стадионе, хотя общая территория - это действительно горнолыжный курорт.

"Единственное что - (Буковель) в красной зоне. Нужно согласовать относительно транспортных средств, возить спортсменов из гостиницы на стадион. Не позднее, чем за 2 дня перед проведением. А так - ограничений нет", - отметил директора Госцентра олимпийской подготовки по биатлону.

Все участвующие в чемпионате спортсмены будут проживать в одном отеле за 30 км от комплекса. Биатлонистов будут привозить на автобусах на пристрелку, и после соревнования тем же транспортом будут вывозить с территории биатлонного комплекса назад.

Турнир пройдет без участия спортсменов из других стран, ведь действуют правила о 10-14 днях самоизоляции при возвращении домой. Деркач добавил, что сидеть две недели на карантине никто не хочет, поскольку так можно выпасти из тренировочного процесса к следующему сезону, а он - олимпийский.