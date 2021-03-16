Чемпіонат з біатлону проведуть в закритому на карантин Буковелі: як це буде

Незважаючи на те, що на Прикарпатті діють жорсткі обмеження "червоної зони" карантину, від намірів організувати турнір не відмовлялися. Однак сам формат проведення змагань буде модифіковано. Зокрема, турнір пройде без іноземців, без глядачів, і з проживанням за 30 кілометрів від стадіону, пояснив Деркач.

Функціонер наголошує, що Чемпіонат в Буковелі буде 100%, і на сьогодні немає законодавчих перешкод для його проведення.

Як пройде Чемпіонат з біатлону в Буковелі

"По-перше, він внесений в єдиний календарний план, це дозволено постановою Кабінету міністрів. По-друге, ми виконуємо всі норми: проведення заходів без глядачів, тести повинні бути. Тим більше, що у нас (місце проведення чемпіонату України) - це не гірськолижний курорт. Тому я жодних перешкод не бачу", - розповів Деркач.

Він також уточнив, що спортивні заходи проведуть на своєму окремому стадіоні, хоча загальна територія - це дійсно гірськолижний курорт.

"Єдине що - (Буковель) у червоній зоні. Потрібно узгодити стосовно транспортних засобів, які возитимуть спортсменів із готелю на стадіон. Не пізніше, ніж за два дні перед проведенням. А так, обмежень немає", - зазначив директора Держцентру олімпійської підготовки з біатлону.

Всі спортсмени, які беруть участь в чемпіонаті, будуть проживати в одному готелі за 30 км від комплексу. Біатлоністів привозитимуть на автобусах на пристрілку, і після змагання тим же транспортом вивозитимуть з території біатлонного комплексу назад.

Турнір пройде без участі спортсменів з інших країн, адже діють правила про 10-14 днів самоізоляції при поверненні додому. Деркач додав, що сидіти два тижні на карантині ніхто не хоче, оскільки так можна випасти з тренувального процесу до наступного сезону, а він - олімпійський.